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ТЭК 22.07.2022 18:07

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок" - Набиуллина

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок", считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. В настоящее время обсуждается введение "потолка" цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти.

"Я сейчас даже не хочу рассуждать, реально или это нереально, но, если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем. И переориентируется наша нефть, нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей, это может иметь меньший эффект на показатели курса, платежного баланса", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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