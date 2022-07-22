Набиуллина: ВВП РФ в IV квартале 2023 г будет на 1-2,5% выше, чем в IV квартале 2022 г

ЦБ РФ, в пятницу улучшивший прогноз по динамике ВВП РФ в этом году и ухудшивший его на последующие два года, ждет в IV квартале 2023 года роста экономики относительно аналогичного периода 2022 года на 1-2,5%, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.
"Будущая динамика более показательна в квартальном сопоставлении. Мы ожидаем, что в IV квартале следующего года ВВП на 1-2,5% выше IV квартала текущего года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета ЦБ.
Она напомнила, что ЦБ в пятницу пересмотрел ожидания по снижению ВВП в 2022 году с апрельских 8-10% до 4-6%.
В 2023 году экономика, по прогнозу ЦБ, снизится на 1-4% (апрельский прогноз предусматривал снижение от 0 до 3%), в 2024 году - вырастет на 1,5-2,5% (ранее был рост 2,5-3,5%).
Среднесрочный прогноз Банка России предусматривает рост ВВП РФ в IV квартале 2024 году к IV кварталу 2023 года на 1-2%.
Президент Алиев утвердил состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
Пограничники Азербайджана конфисковали почти 96 кг наркотиков
Сотрудники МВД обезвредили противотанковую мину
Число случаев COVID-19 в мире превысило 567,8 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Суд оставил основателя Group-IB Сачкова в СИЗО до конца сентября по делу о госизмене
Шойгу встретился с министром обороны Турции, обсудил Украину и Сирию
В британском портовом городе Дувр пытаются решить проблему многочасовых пробок
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ