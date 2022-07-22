"Аэрофлот" планирует возобновить авиасообщение с Таиландом в конце октября

Авиакомпания "Аэрофлот" выставила рейсы на тайский остров Пхукет с вылетом в конце октября, предполагается, что перелеты будут выполняться ежедневно, следует из расписания на сайте нацперевозчика.

Согласно опубликованной информации, регулярные рейсы на Пхукет запланированы из "Шереметьево" с 30 октября на Airbus A330-300.

Пока рейсы в Таиланд не доступны для бронирования.

Как отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, Таиланд традиционно пользуется популярностью у туристов, но отсутствие прямого авиасообщения и высокая стоимость перелета со стыковками существенно сдерживают спрос.

В компании фиксируют единичные бронирования туров с заездами преимущественно в сентябре-октябре.

"То, что "Аэрофлот" в зимнем сезоне планирует рейсы на Пхукет, безусловно будет способствовать росту интереса туристов к направлению. Однако пока билеты на рейсы авиаперевозчика в системе бронирования отсутствуют, делать прогнозы преждевременно", - добавили в пресс-службе туроператора.

В Tez Tour также добавили, что после получения официального уведомления от авиакомпании они готовы предложить туристам туры в Таиланд на базе рейсов "Аэрофлота".