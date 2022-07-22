Гутерриш подписал Меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в вопросах поставок российских с/х продукции и удобрений - Минобороны РФ

Российское военное ведомство сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

"Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", - заявил Гуттериш, чьи слова приводит Минобороны РФ.