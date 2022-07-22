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АПК 22.07.2022 19:07

Гутерриш подписал Меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в вопросах поставок российских с/х продукции и удобрений - Минобороны РФ

Российское военное ведомство сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

"Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", - заявил Гуттериш, чьи слова приводит Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, МЕМОРАНДУМ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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