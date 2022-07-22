Азербайджан и Корея провели межмидовские политические консультации

Состоялся очередной раунд политических межмидовских консультаций между Баку и Сеулом. Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, вьетнамскую - замглавы МИД Йо Сынг Бен. "Стороны обсудили возможности для дальнейшего развития азербайджано-корейских отношений, сотрудничества в экономической сфере, в том числе увеличения взаимной торговли и инвестиций. Было затронуто возможное участие корейских компаний в разминировании освобожденных территорий Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ) и широкомасштабных восстановительно-строительных работах на этих территориях", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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