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Внешняя политика 22.07.2022 19:13

Азербайджан и Корея провели межмидовские политические консультации

Состоялся очередной раунд политических межмидовских консультаций между Баку и Сеулом.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, вьетнамскую - замглавы МИД Йо Сынг Бен.

"Стороны обсудили возможности для дальнейшего развития азербайджано-корейских отношений, сотрудничества в экономической сфере, в том числе увеличения взаимной торговли и инвестиций. Было затронуто возможное участие корейских компаний в разминировании освобожденных территорий Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ) и широкомасштабных восстановительно-строительных работах на этих территориях", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КОРЕЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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