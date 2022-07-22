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Регион 22.07.2022 19:41

В Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, его представители будут организовывать досмотр судов - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении Шойгу.

"Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - заявил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, СУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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