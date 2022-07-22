В Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, его представители будут организовывать досмотр судов - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении Шойгу.

"Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - заявил он.