Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов

В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана.

В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов. "Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу.

"Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.