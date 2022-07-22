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Регион 22.07.2022 20:28

Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов

В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана.

В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов. "Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу.

"Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ШОЙГУ, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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