В меморандуме РФ-ООН речь идёт об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений - Лавров

Меморандум РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции заключен на три года, речь идёт об устранении созданных США и ЕС препятствий для экспорта зерна и удобрений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан первым заместителем председателя правительства РФ А.Р.Белоусовым и Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем. Главная задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны", - отметил министр.

Срок действия меморандума - 3 года, сообщил глава МИД РФ.

Лавров добавил: "Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений. Немаловажное значение в этой связи имеет добросовестное содействие со стороны ООН и конструктивный подход международного сообщества в целом, включая западные страны. С учетом весомой доли российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, обеспечение её бесперебойного экспорта отвечает насущным задачам поддержания продовольственной безопасности, особенно развивающихся и наименее развитых стран".

По его словам, "всё это должно содействовать достижению Целей устойчивого развития, в том числе по ликвидации голода".

Лавров выразил благодарность турецким партнёрам и лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за их вклад в достигнутые результаты.