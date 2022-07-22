Польский премьер уверен, что в стране не будет перебоев с поставками угля и газа

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в пятницу выразил уверенность, что страна переживет нынешние сложные времена и перебоев с поставками энергоресурсов, в частности, угля, не будет.
"Уголь дорогой, но мы делаем все возможное, чтобы разобраться с этой ситуацией. Я заверяю, недостатка в угле не будет, я поручил предприятиям закупать уголь за границей", - приводит его слова польское радио.
Моравецкий также заявил, что к зиме польские хранилища будут заполнены и необходимыми объемами газа.
В апреле "Газпром" приостановил поставки польской компании PGNiG в связи с отказом оплачивать топливо в рублях.
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