Литовские железные дороги в пятницу возобновляют транзит грузов в Калининград

Принадлежащая Литовским железным дорогам (Lietuvos gelezinkeliai) компания грузоперевозок LTG Cargo в пятницу возобновляет остановленный с середины июня транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, как предусматривает обнародованное Еврокомиссией (ЕК) руководство. В пятницу предприятие информировало об этом клиентов, сообщает агентство BNS.

"Согласно соответствующему регламенту Совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, т.е. 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве ЕК", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений.

Компания Lietuvos gelezinkeliai сообщает, что в прошлом году перевезла транзитом в Калининград и обратно около 11,5 млн тонн грузов, из которых почти 2 млн тонн - из Калининграда в Россию. Больше всего перевезено продукции пищевой промышленности (1,3 млн тонн), остальные виды грузов перевезены в небольших объемах.