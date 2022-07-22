Хамовнический суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего советника генерального директора госкорпорации "Росатом" и экс-главу комитета Государственной думы по экологии Владимира Грачева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Грачеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Назначенное наказание определено считать условным", - сообщили в суде в пятницу.

Также Грачеву назначен штраф в 500 тыс. руб. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет ему "заниматься деятельностью, связанной с экспертным, научным обеспечением государственных органов и организаций, предоставлением консультативных услуг государственным органам и организациям, осуществляющим экспертные функции".

Грачев признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Грачев был задержан и отправлен под домашний арест осенью 2020 года.

Как сообщалось, следствие установило, что Грачев потребовал денежные средства на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей от бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

В СМИ отмечалось, что речь идет о сумме в 87 млн руб.

Грачев, как следовало из данных на сайте общественного совета "Росатома", занимал пост советника гендиректора госкорпорации. Также он был главой комитета Госдумы по экологии. Имеет степень доктора технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (отделение физической химии). Награжден Орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".