Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн - СМИ

Президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.
По данным Politico, в частности, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.
Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.
Bloomberg отмечало, что в апреле США уже поставили Украине 121 единицу Phoenix Ghost.
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