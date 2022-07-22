Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США (20:39 мск).

Через 1 час 3 минуты после запуска 46 спутников отделятся от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите (320 км). После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в четвертый раз, примерно через 8,5 минут должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находится в Тихом океане в нескольких сотнях км от базы.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно будет выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже 53-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в нынешнем месяце. 24 июля ожидается еще один.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX.

За всё время SpaceX запустила уже 2858 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 2,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.