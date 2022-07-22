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Дальнее зарубежье 22.07.2022 23:05

Более 50 млн жителям Восточной Африки в этом году грозит острый дефицит продовольствия - СМИ

Свыше 50 млн жителей Восточной Африки могут столкнуться в этом году с чрезвычайным дефицитом продовольствия, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на восточноафриканское Межправительственное управление по вопросам развития (IGAD).

"Более 50 млн жителей региона Восточной Африки, как ожидается, испытают в этом году острую нехватку продовольствия", - пишет AP.

Такой прогноз, отмечает агентство, относится к семи восточноафриканским странам. В частности, по данным IGAD, около 300 тыс. жителей в Сомали и Южном Судане, как ожидается, могут оказаться в условиях полномасштабного голода.

В докладе управления подчеркивается, что в восьми районах Сомали вплоть до сентября существует риск голода "в случае повсеместного неурожая и проблем с животноводством, а также из-за резкого роста цен на продовольствие и отсутствия масштабной гуманитарной помощи".

AP сообщает, что в настоящее время глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр совершает поездку по Восточной Африке, чтобы привлечь внимание к кризису в регионе. В ходе этой поездки Пауэр призвала страны "сделать все возможное, чтобы предотвратить голод" в регионе.

Отмечается, что ранее на этой неделе она объявила о выделении $1,2 млрд на предоставление продовольственной помощи жителям Эфиопии, Сомали и Кении.

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Тэги: АФРИКА, ГОЛОД, РИСК, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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