В Азербайджане за сутки зафиксировано 337 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 337 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 795 тыс. 832, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 305 случаев.

За сутки выявлено 4 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 733 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 508 человек (+ 152 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 591 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 87 теста на коронавирус против 3 тыс. 484 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 18 тыс. 167 тестов на COVID-19.