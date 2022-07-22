В Азербайджане за сутки зафиксировано 337 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 337 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 795 тыс. 832, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 305 случаев.
За сутки выявлено 4 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 733 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 508 человек (+ 152 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 591 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 87 теста на коронавирус против 3 тыс. 484 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 18 тыс. 167 тестов на COVID-19.
Перевалка зерна с Украины будет осуществляться в портах Турции - NYT
МИД Азербайджана и России подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений
Азербайджан и Корея провели межмидовские политические консультации
Африканские страны должны сократить зависимость от импорта зерна - президент ЮАР
Литовские железные дороги в пятницу возобновляют транзит грузов в Калининград
Глава Volkswagen Герберт Дисс уходит в отставку, его сменит Оливер Блуме из Porsche
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Более 50 млн жителям Восточной Африки в этом году грозит острый дефицит продовольствия - СМИ
Суд в Москве приговорил к трем годам условно экс-советника гендиректора "Росатома" Грачева за покушение на мошенничество
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн - СМИ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ