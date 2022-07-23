Блинкен поприветствовал договоренности по экспорту зерна из украинских портов

США положительно оценивают достижение ООН, Турцией, Россией и Украиной договоренности по экспорту зерна из украинских черноморских портов, надеются, что они будут выполняться всеми заинтересованными сторонами беспрепятственно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Соединенные Штаты приветствуют эту сделку и выражают признательность Генсеку ООН Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их самоотверженные посреднические дипломатические усилия", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским госдепартаментом.
Он отметил, что договоренности "являются позитивным шагом" на пути устранения последствий украинского кризиса.
Госсекретарь подчеркнул: "Голодающий мир не может ждать, и мы рассчитываем, что реализация сделки начнется быстро и будет продолжаться без перерывов или помех".
По его словам, в Вашингтоне надеются, что Россия предпримет дальнейшие шаги, которые "обеспечат беспрепятственные поставки украинских сельскохозяйственных товаров, включая зерно, масличные и подсолнечное масло, на мировые рынки".
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна
Перевалка зерна с Украины будет осуществляться в портах Турции - NYT
МИД Азербайджана и России подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений
Глава ЦБА встретился с руководителями коммерческих банков
AZAL открыл продажи билетов на рейсы в Нью-Дели с 9 августа
Африканские страны должны сократить зависимость от импорта зерна - президент ЮАР
На границе Азербайджана с Россией и Грузией произошло землетрясение
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн - университет Хопкинса
В Северной Корее третий день подряд выявили менее 200 заболевших лихорадкой
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ