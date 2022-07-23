Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.07.2022 09:20

Блинкен поприветствовал договоренности по экспорту зерна из украинских портов

США положительно оценивают достижение ООН, Турцией, Россией и Украиной договоренности по экспорту зерна из украинских черноморских портов, надеются, что они будут выполняться всеми заинтересованными сторонами беспрепятственно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты приветствуют эту сделку и выражают признательность Генсеку ООН Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их самоотверженные посреднические дипломатические усилия", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским госдепартаментом.

Он отметил, что договоренности "являются позитивным шагом" на пути устранения последствий украинского кризиса.

Госсекретарь подчеркнул: "Голодающий мир не может ждать, и мы рассчитываем, что реализация сделки начнется быстро и будет продолжаться без перерывов или помех".

По его словам, в Вашингтоне надеются, что Россия предпримет дальнейшие шаги, которые "обеспечат беспрепятственные поставки украинских сельскохозяйственных товаров, включая зерно, масличные и подсолнечное масло, на мировые рынки".

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЗЕРНО, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


Похожие новости


Перевалка зерна с Украины будет осуществляться в портах Турции - NYT На переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна достигнуты договоренности по разминированию и прекращению огня В госдепе заявляют, что страны G20 должны оказать давление на РФ для "возобновления" доставки зерна морем Блинкен поддерживает усилия ООН по вывозу зерна с Украины США работают с Украиной и ООН над решением проблем с поставками украинского зерна - Белый дом Экстремальная жара в США приводит к уменьшению урожая зерна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az