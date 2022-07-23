Блинкен поприветствовал договоренности по экспорту зерна из украинских портов

США положительно оценивают достижение ООН, Турцией, Россией и Украиной договоренности по экспорту зерна из украинских черноморских портов, надеются, что они будут выполняться всеми заинтересованными сторонами беспрепятственно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты приветствуют эту сделку и выражают признательность Генсеку ООН Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их самоотверженные посреднические дипломатические усилия", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским госдепартаментом.

Он отметил, что договоренности "являются позитивным шагом" на пути устранения последствий украинского кризиса.

Госсекретарь подчеркнул: "Голодающий мир не может ждать, и мы рассчитываем, что реализация сделки начнется быстро и будет продолжаться без перерывов или помех".

По его словам, в Вашингтоне надеются, что Россия предпримет дальнейшие шаги, которые "обеспечат беспрепятственные поставки украинских сельскохозяйственных товаров, включая зерно, масличные и подсолнечное масло, на мировые рынки".

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.