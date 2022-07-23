Акар не увидел необходимости в разминировании украинских портов для вывоза зерна

Для начала работы по вывозу зерна в полном разминировании украинских черноморских портов необходимости нет, достаточно создания безопасных коридоров для прохождения торговых кораблей, считает турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"У нас сейчас нет необходимости в разминировании. Поскольку будет Совместный координационный центр, поскольку и российская, и украинская стороны находятся в одном месте(...) мы будем определять безопасный курс судов, и(...) проводить торговые корабли", - сказал он в субботу в интервью телеканалу CNN Turk.
Министр добавил, что, "таким образом, мы будем следить за тем, чтобы корабли благополучно входили и выходили из украинских портов".
При этом Акар сообщил, что в соглашениях не установлены сроки их действия, они будут "сохраняться до тех пор, пока продолжается работа".
В минувшую пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна.
"Первый документ - меморандум - предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - говорится в распространенном заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Он сообщил, что представители совместного четырехстороннего координационный центра будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.
"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении российского министра.
CNN отмечает, что в рамках соглашений суда с зерном по безопасному коридору в Черном море будут проводить украинские капитаны, а затем суда будут проходить через пролив Босфор для выхода на мировые рынки.
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