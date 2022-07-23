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Советник Байдена выразил надежду на одобрение Конгрессом расширения военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду, что американский Конгресс в случае необходимости одобрит расширение военной помощи Украине сверх уже принятого закона о выделении на эти цели $40 млрд.

"Это может продолжаться в течение значительного периода времени на основе того, что уже одобрено. Я твердо верю, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка для восстановления этих ресурсов, если это станет необходимым", - сказал он, выступая на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты пока не будут удовлетворять запросы Киева на поставки ракет большого радиуса действия, в частности, ATACMS. Салливан сослался на президента Джо Байдена, который опасается, что это будет способствовать росту напряженности.

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Тэги: США, УКРАИНА, ДЖЕЙК САЛЛИВАН


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