Количество случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 569 млн 23 тыс. 786, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 382 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 90 млн 367 тыс. 64 и 1 млн 26 тыс. 883.

Индия - 43 млн 868 тыс. 476 и 525 тыс. 997.

Бразилия - 33 млн 555 тыс. 526 и 676 тыс. 766.

Франция - 33 млн 621 тыс. 366 и 152 тыс. 390.

Германия - 30 млн 331 тыс. 131 и 143 тыс. 177.

Великобритания - 23 млн 422 тыс. 743 и 183 тыс. 415 (данные за четверг, пятницу и субботу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 821,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 138, Франции - 2 тыс. 308, Германии - 1 тыс. 698, Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 тыс. 663. Данные по США не приводятся.