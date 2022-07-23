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Транспорт и связь 23.07.2022 11:03

AZAL открыл продажи билетов на рейсы в Нью-Дели с 9 августа

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявила о начале продажи билетов на рейсы в индийский Нью-Дели с 9 августа.

«Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» открыла продажи билетов на рейсы в индийский город Нью-Дели из Международного аэропорта Гейдар Алиев с 9 августа», - говорится в сообщении пресс-службы национального перевозчика Азербайджана.

Согласно расписанию, частота полетов составит два раза в неделю: из Баку рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, а из Нью-Дели - по средам и субботам.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки, и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений, уточнили в AZAL.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, AZAL, АВИАСООБЩЕНИЕ


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