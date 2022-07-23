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Дальнее зарубежье 23.07.2022 12:30

Военные из США и Великобритании примут участие в учениях в Финляндии

Военные подразделения США и Великобритании и некоторых других государств НАТО осваивают ведение боевых действий на территории Финляндии, которая еще не является членом альянса, сообщает портал телерадиовещания Yle.

"В настоящее время в Финляндии присутствует исключительное количество солдат из стран НАТО. Конечно, о постоянных войсках речи не идет, но на практике войска НАТО будут присутствовать в Финляндии постоянно, по крайней мере, в течение лета", - говорится в сообщении.

Силы обороны Финляндии предоставили Yle подборку учений, которые в настоящее время проводятся или вот-вот начнутся и в которых участвуют иностранные войска. Эти маневры продлятся до конца августа.

Около 150 британских солдат участвуют в учениях и учебных мероприятиях на острове Сантахамине в Хельсинки и в районах за пределами острова. Британцы имеют в своем распоряжении крупногабаритные вертолеты Chinook.

Около 160 американских солдат примут участие в учениях в районах Сякюля и Ниинисало. В их распоряжении, среди прочей техники, боевые машины пехоты Bradley.

Около 180 американских солдат при участии норвежских и шведских солдат примут участие в учениях в районах Соданкюля и Роваярви. Норвежские и шведские войска также примут участие в учениях.

Около 60 американских солдат примут участие в учениях спецназа.

Пройдут также военно-морские учения с участием кораблей НАТО.

"Тот факт, что сейчас в Финляндии находятся войска, свидетельствует о приверженности Великобритании и США военной поддержке Финляндии", - говорит главный научный сотрудник Финского института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак.

Еще в мае министр обороны Финляндии Антти Кайкконен принял решение о "дополнительных мероприятиях по обучению и учениям со странами-партнерами до конца года".

Дополненная программа тренировок включает восемь совершенно новых и 12 измененных или частично новых упражнений. По данным министерства обороны, целью учений является укрепление обороноспособности Финляндии. Кроме того, есть надежда, что присутствие иностранных войск покажет России, что Финляндия получит конкретную поддержку от своих партнеров, отмечает Yle.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире военного альянса НАТО в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к НАТО. Обе северные страны получили после этого статус стран-наблюдателей, полноправными членами альянса они станут после ратификации протоколов всеми государствами НАТО. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, этот процесс может занять несколько месяцев.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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