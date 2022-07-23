Путин наградил Мирзиёева орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского узбекского коллегу Шавката Мирзиёева. "За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

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