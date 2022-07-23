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СНГ 23.07.2022 12:45

Путин наградил Мирзиёева орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского узбекского коллегу Шавката Мирзиёева.

"За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича - президента Республики Узбекистан", - говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, НАГРАДА, ВЛАДИМИР ПУТИН, ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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