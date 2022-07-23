Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 23.07.2022 13:03

На границе Азербайджана с Россией и Грузией произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в субботу на северо-западе Азербайджана на границе с Россией и Грузией. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:09 по бакинскому времени (11:09 МСК) на территории Загатальского района страны.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 12:09 по местному времени в 19 км к северо-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Загатальского района зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Местные жители не ощутили подземных толчков, отметили сейсмологи.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


В Тбилиси рассчитывают на успех азербайджано-армянских переговоров В Грузии поддержали проведение азербайджано-армянских переговоров Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Тбилиси Байрамов отправился в Грузию на встречу с Мирзояном Азербайджанские и грузинские города стали побратимами Военные Турции, Азербайджана и Грузии осенью проведут совместные учения "Eternity-2022"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az