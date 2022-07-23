На границе Азербайджана с Россией и Грузией произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в субботу на северо-западе Азербайджана на границе с Россией и Грузией. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:09 по бакинскому времени (11:09 МСК) на территории Загатальского района страны.
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 12:09 по местному времени в 19 км к северо-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Загатальского района зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Местные жители не ощутили подземных толчков, отметили сейсмологи.
Р.Керимов
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