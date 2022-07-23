Более 15 человек погибли в результате наводнений на юге Ирана

Не менее 17 человек стали жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, в провинции Фарс на юге Ирана, сообщает в субботу телеканал "Аль-Арабийя".
Дожди привели к паводкам на реке Роадбал, протекающей возле столицы провинции города Эстехбанат.
Мэр города Юсеф Карегар, в свою очередь, сообщил, что экстренные службы спасли от паводков 55 человек. Еще как минимум шесть человек числятся пропавшими без вести.
Ранее иранские метеослужбы предупреждали о возможности сильных сезонных ливней в стране, несмотря на то, что Иран уже десятилетиями сталкивается с засухой. "Аль-Арабийя" отмечает, что опасность от наводнений возрастает еще больше, поскольку многие строения и дороги возводили возле рек.
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