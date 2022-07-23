Премьера Грузии ждут в среду с визитом в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев обсудил с временным поверенным в делах Грузии Георгием Чхеидзе вопросы сотрудничества и подготовку к визиту грузинского премьер-министра в Казахстан, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.
"Стороны обсудили ход подготовки предстоящего 27 июля официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Нур-Султан", - говорится в сообщении.
Конуспаев подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, а казахстанско-грузинские отношения основываются на взаимном уважении и доверии.
Стороны также отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества на современном этапе. При этом подчеркнули наличие существенных резервов для расширения взаимодействия по самому широкому спектру вопросов.
В этом контексте особое внимание уделили сфере транспорта и логистики, прежде всего, необходимости совместных усилий по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием ключевых казахстанских инвестиционных активов на Кавказе - Батумского морского порта и Батумского нефтяного терминала.
Продолжая тему инвестиционного сотрудничества, замминистра добавил, что Казахстан активно представлен в других секторах грузинской экономики. В числе крупнейших казахстанских инвесторов в Грузии "КазТрансОйл", "Rompetrol Georgia", "KMG International" и "Halyk Bank Georgia".
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