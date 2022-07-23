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СНГ 23.07.2022 13:45

Премьера Грузии ждут в среду с визитом в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев обсудил с временным поверенным в делах Грузии Георгием Чхеидзе вопросы сотрудничества и подготовку к визиту грузинского премьер-министра в Казахстан, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны обсудили ход подготовки предстоящего 27 июля официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Нур-Султан", - говорится в сообщении.

Конуспаев подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, а казахстанско-грузинские отношения основываются на взаимном уважении и доверии.

Стороны также отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества на современном этапе. При этом подчеркнули наличие существенных резервов для расширения взаимодействия по самому широкому спектру вопросов.

В этом контексте особое внимание уделили сфере транспорта и логистики, прежде всего, необходимости совместных усилий по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута с использованием ключевых казахстанских инвестиционных активов на Кавказе - Батумского морского порта и Батумского нефтяного терминала.

Продолжая тему инвестиционного сотрудничества, замминистра добавил, что Казахстан активно представлен в других секторах грузинской экономики. В числе крупнейших казахстанских инвесторов в Грузии "КазТрансОйл", "Rompetrol Georgia", "KMG International" и "Halyk Bank Georgia".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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