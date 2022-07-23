В КНР отметили наращивание активности военных США в Южно-Китайском море

Корабли и самолеты США действуют все активнее в зоне Южно-Китайского моря, являющейся объектом территориального спора КНР и других стран, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на аналитический центр South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI).
Так, 13 июля в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа США во главе с авианосцем Ronald Reagan. Кроме того, наблюдатели SCSPI зафиксировали присутствие еще не менее шести американских кораблей, включая нефтяные танкеры и транспорты снабжения для подводных лодок. Также в этом районе действовали два патрульных противолодочных самолета P-8A, взлетавших с Филиппин и осуществлявших разведку для американского эсминца USS Benfold у островов Наньша (английское название - Спратли).
При этом данный эсминец уже трижды входил в воды, который Китай считает своими: 16 июля у островов Наньша, 18 июля у островов Сиша (английское название - Парасельские острова) и 19 июля, когда проходил через Тайванский пролив.
Директор SCSPI Ху Бо назвал такие действия американского эсминца провокационными. Он отметил, что попытки одного корабля США трижды и за такой короткий промежуток времени войти в воды, которые Китай считает своими, это необычное явление.
"Насколько я могу вспомнить, такой ситуации раньше не было", - сказал он.
Ху Бо пояснил, что ранее появление кораблей США возле спорных островов в Южно-Китайском море было нечастым событием, а проход ВМС США через Тайванский пролив наблюдался лишь раз в месяц.
SCMP напоминает, что обстановка в районе Тайванского пролива стала более напряженной на фоне информации о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В свою очередь президент США Джо Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов.
В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна
Перевалка зерна с Украины будет осуществляться в портах Турции - NYT
МИД Азербайджана и России подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений
Глава ЦБА встретился с руководителями коммерческих банков
AZAL открыл продажи билетов на рейсы в Нью-Дели с 9 августа
Африканские страны должны сократить зависимость от импорта зерна - президент ЮАР
В России за сутки COVID-19 заболели почти 7 тыс. человек
На границе Азербайджана с Россией и Грузией произошло землетрясение
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ