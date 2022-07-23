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Макроэкономика 23.07.2022 18:24

S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валютах «BB+/B»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне «BB+/B», говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Прогноз рейтингов - «стабильный».

Аналитики исходили из благоприятных цен на углеводороды и растущего экспорта газа, что, как предполагается, поддержит финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в 2022-2023 годах, и также из того, что возврата к открытой военной конфронтации с Арменией не будет, а негативные последствия ситуации в Украине для Азербайджана остаются ограниченными.

В S&P отметили, что рейтинги могут быть понижены в случае более быстрого, чем ожидалось, снижения добычи нефтчи по мере старения месторождений. Помимо этого, негативное влияние может оказать резкое обострение военного противостояния с Арменией, однако, уточняют аналитики, такой вариант развития событий не является базовым сценарием.

Рейтинги могут быть пересмотрены в сторону повышения при продолжении правительством реформ, направленных на устранение некоторых структурных барьеров, продолжили в S&P.

Согласно агентству, наличие значительных ликвидных активов, накопленных в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР), придают дополнительную устойчивость экономике. По оценкам S&P, ликвидные активы достигнут 60% ВВП к 2025 году, а госдолг составит около 20% ВВП.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, S&P, РЕЙТИНГ


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