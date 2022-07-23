Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в субботу днем на границе с Арменией пропал без вести военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии Камиз Ибаев. «23 июля днем военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии солдат Ибаев Камиз Мубариз оглу пропал без вести на участке Кельбаджарского района государственной границы (с Арменией - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства. В нем отмечается, что в настоящее время принимаются соответствующие меры по розыску военнослужащего, ведется разбирательство. Р.Керимов

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