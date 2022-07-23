В Азербайджане наблюдается снижение суточной заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 309 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 796 тыс. 141, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 337 случаев.
За сутки выявлено два летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - четыре).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 735 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 653 человека (+ 145 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 753 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 26 тестов на коронавирус против 3 тыс. 87 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 21 тыс. 193 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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