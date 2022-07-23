SpaceX планирует в воскресенье запустить на орбиту пятую за месяц группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX в воскресенье, 24 июля, собирается с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустить на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.
Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Он должен стать 54-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 5-м в нынешнем месяце.
За всё время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall Of Gravity в Атлантике.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 36 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
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