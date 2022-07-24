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Дальнее зарубежье 24.07.2022 10:00

Лесной пожар в Калифорнии распространился почти на 40 кв. км

В США быстро распространяющийся лесной пожар в Калифорнии перерос в один из крупнейших лесных пожаров в штате, власти вынуждены эвакуировать тысячи людей, сообщило агентство Associated Press (AP).

Пожар привел к отключению электроэнергии в более чем 2 тыс. жилых домов и предприятий, отмечается в сообщении.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты пожар начался в пятницу днем недалеко от города Мидпайнс в округе Марипоса, к субботе охваченная огнем площадь выросла до 40 квадратных километров.

Пожар тушат более 400 человек, привлечена авиация и тяжелая техника.

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Тэги: МИР, США, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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