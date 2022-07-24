Лесной пожар в Калифорнии распространился почти на 40 кв. км

В США быстро распространяющийся лесной пожар в Калифорнии перерос в один из крупнейших лесных пожаров в штате, власти вынуждены эвакуировать тысячи людей, сообщило агентство Associated Press (AP).
Пожар привел к отключению электроэнергии в более чем 2 тыс. жилых домов и предприятий, отмечается в сообщении.
По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты пожар начался в пятницу днем недалеко от города Мидпайнс в округе Марипоса, к субботе охваченная огнем площадь выросла до 40 квадратных километров.
Пожар тушат более 400 человек, привлечена авиация и тяжелая техника.
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