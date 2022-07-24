США призвали мировое сообщество к борьбе с распространением оспы обезьян

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, заявил координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби.

"Скоординированные международные ответные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты сообществ, подверженных наибольшему риску заражения этой болезнью, и борьбы с нынешней вспышкой", - говорится в заявлении чиновника, распространенном Белым домом.

В нем говорится, что администрация Байдена "внедрила надежную и всеобъемлющую стратегию борьбы с оспой обезьян". Она включает расширение закупок, распространения и производства вакцин, доступа к тестированию и лечению, а также общение с сообществами, наиболее подверженными риску заражения вирусом.

"Но, этого недостаточно. Как заявило министерство здравоохранения, мы должны активизировать нашу работу по агрессивной борьбе с этим вирусом и защите сообществ в Соединенных Штатах", - подчеркнул Панджаби.

В субботу ВОЗ объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.

"С учетом всех причин я принял решение объявить, что вспышка оспы обезьян представляет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении на международном уровне", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводятся на странице организации в твиттере.

Он добавил, что ВОЗ зафиксировала более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью в 75 странах мира и пять летальных исходов среди зараженных.