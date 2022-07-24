США призвали мировое сообщество к борьбе с распространением оспы обезьян

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, заявил координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби.
"Скоординированные международные ответные меры необходимы для прекращения распространения оспы обезьян, защиты сообществ, подверженных наибольшему риску заражения этой болезнью, и борьбы с нынешней вспышкой", - говорится в заявлении чиновника, распространенном Белым домом.
В нем говорится, что администрация Байдена "внедрила надежную и всеобъемлющую стратегию борьбы с оспой обезьян". Она включает расширение закупок, распространения и производства вакцин, доступа к тестированию и лечению, а также общение с сообществами, наиболее подверженными риску заражения вирусом.
"Но, этого недостаточно. Как заявило министерство здравоохранения, мы должны активизировать нашу работу по агрессивной борьбе с этим вирусом и защите сообществ в Соединенных Штатах", - подчеркнул Панджаби.
В субботу ВОЗ объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.
"С учетом всех причин я принял решение объявить, что вспышка оспы обезьян представляет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении на международном уровне", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводятся на странице организации в твиттере.
Он добавил, что ВОЗ зафиксировала более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью в 75 странах мира и пять летальных исходов среди зараженных.
Мирзиёев принял приглашение Алиева посетить Азербайджан
Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией - Минобороны
В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна
S&P улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана в 2022 году до 3,5%
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валютах «BB+/B»
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Путин и Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия
Финны стали меньше жертвовать в помощь Украине - СМИ
Казахстан готов стать долгосрочным поставщиком пшеницы в Саудовскую Аравию - Токаев
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ