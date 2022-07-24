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Дальнее зарубежье 24.07.2022 12:00

Убийце японского экс-премьера Абэ назначена психиатрическая экспертиза

Суд в префектуре Нара одобрил арест до 29 ноября убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ для проверки его психического состояния, сообщает Kyodo со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как отмечает агентство, решение суда о проведении психиатрической экспертизы 41-летнему Тэцуе Ямагами было принято на фоне ожиданий, что вопрос о дееспособности обвиняемого станет основным в ходе судебного разбирательства. При этом в японском уголовном кодексе говорится, что ограниченно дееспособные лица подлежат более мягкому наказанию, а тот, чьи действия обосновываются невменяемостью, не может быть наказан.

8 июля Ямагами дважды выстрелил в Абэ во время его выступления в городе Нара. Позже бывший премьер скончался в больнице. Ямагами был задержан на месте преступления.

На допросах Ямагами признался, что решился на убийство, поскольку был зол на Абэ, которого считал представителем "Церкви объединения". Мать Ямагами пожертвовала этой организации, которую некоторые эксперты считают деструктивной сектой, значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении.

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Тэги: МИР, ЯПОНИЯ


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