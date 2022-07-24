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Здравоохранение 24.07.2022 11:00

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 569,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 569 млн 644 тыс. 342, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 383 тыс. 481 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 90 млн 390 тыс. 185 и 1 млн 26 тыс. 937.

Индия - 43 млн 888 тыс. 755 и 526 тыс. 33.

Бразилия - 33 млн 555 тыс. 526 и 676 тыс. 766 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Франция - 33 млн 621 тыс. 366 и 152 тыс. 390 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Германия - 30 млн 331 тыс. 131 и 143 тыс. 177 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Великобритания - 23 млн 422 тыс. 743 и 183 тыс. 415 (данные за четверг, позднее не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 821,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 139, Франции - 2 тыс. 308, Германии - 1 тыс. 698, (сведения по Франции и Германии приведены по состоянию на утро субботы), Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 тыс. 663. Данные по США не приводятся.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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