Китайская ракета «Чанчжэн-5B» стартовала к национальной станции с модулем «Вэньтянь»

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" в воскресенье стартовала к национальной орбитальной станции "Тяньгун" с экспериментальным модулем "Вэньтянь", который войдёт в состав орбитальной группировки станции, трансляцию запуска ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV).
Запуск осуществлён с космодрома Вэньчан, расположенном на острове Хайнань на юге страны, в 14:22 по местному времени (10:22 по бакинскому времени).
Планируется, что модуль "Вэньтянь" в автоматическом режиме пристыкуется к переднему порту базового модуля станции. Впоследствии установленная на нем роботизированная рука-манипулятор перенесёт "Вэньтянь" к боковому порту.
Экспериментальный модуль "Вэньтянь" состоит из двух отсеков - рабочего и служебного, а также шлюзовой камеры, из которой планируется осуществлять выходы тайконавтов в открытый космос. В модуле расположены три спальных места для членов экипажа, туалет и кухня. Благодаря дополнительному жилому пространству Китай в конце этого года сможет впервые совершить ротацию экипажей на орбите, в течение недели на станции будут одновременно находиться шесть тайконавтов.
По данным управления программы пилотируемых полётов КНР, внутри модуля оборудованы стойки для проведения научных экспериментов, а снаружи - солнечные панели для питания корабля электроэнергией и адаптеры для размещения полезной нагрузки. В будущем на нём планируется ввести в эксплуатацию роботизированную руку-манипулятор длиной 5 метров, которая дополнит работу основной десятиметровой "руки", установленной на базовом модуле.
В конце 2022 года на станцию прибудет другой экспериментальный модуль - "Мэньтянь". После его интеграции этап строительства будет завершён и начнётся полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.
Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.
Общий вес станции, которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации составляет около 10 лет.
Планируется, что в качестве составной части станции в 2024 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.
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