Экспериментальный модуль «Вэньтянь» успешно выведен на орбиту

Экспериментальный модуль "Вэньтянь" благополучно выведен на орбиту и теперь направляется к национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", чтобы войти в состав её орбитальной группировки, трансляцию запуска ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлён с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань на юге страны, в 14:22 по местному времени (10:22 по бакинскому времени) с помощью тяжёлой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

Теперь модулю предстоит продолжить автономный полёт к "Тяньгуну", сблизиться с ним с ним и затем в автоматическом режиме пристыковаться к переднему порту базового модуля "Тяньхэ". Впоследствии роботизированная рука-манипулятор, установленная на "Тяньхэ", перенесёт "Вэньтянь" к боковому порту для перестыковки.

Экспериментальный модуль "Вэньтянь" состоит из двух отсеков - рабочего и служебного, а также шлюзовой камеры, из которой планируется осуществлять выходы тайконавтов в открытый космос. В модуле расположены три спальных места для членов экипажа, туалет и кухня. Благодаря дополнительному жилому пространству Китай в конце этого года сможет впервые совершить ротацию экипажей на орбите, в течение недели на станции будут одновременно находиться шесть тайконавтов.

По данным управления программы пилотируемых полётов КНР, внутри модуля оборудованы стойки для проведения научных экспериментов, а снаружи - солнечные панели для питания корабля электроэнергией и адаптеры для размещения полезной нагрузки. В будущем на нём планируется ввести в эксплуатацию роботизированную руку-манипулятор длиной 5 метров, которая дополнит работу основной десятиметровой "руки", установленной на модуле "Тяньхэ".

В конце 2022 года на станцию прибудет другой экспериментальный модуль - "Мэньтянь". После его интеграции этап строительства будет завершён и начнётся полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2024 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.