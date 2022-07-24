Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных территорий

Правительство РФ включило Багамские острова, а также острова Гернси (Нормандские острова) и Мэн (коронное владение Великобритании) в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских компаний и граждан.
Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В сообщении отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных государств как поддержавшие санкции, введенные в отношении России Великобританией, а Багамские острова - за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.
Распоряжение, отмечает пресс-служба правительства, утверждено для реализации указа президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.
Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте), напоминает пресс-служба правительства.
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