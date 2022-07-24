Суточная заболеваемость коронавирусом в РФ превысила 7,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца апреля превысил 7,5 тыс. случаев, госпитализированы более 750 человек, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 24 июля в РФ выявлено 7 523 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 757 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 36,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 18 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 37 человек, накануне штаб сообщал о 38 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 тыс. 953 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 570. Впервые с конца апреля данный показатель превысил 7,5 тыс. заболевших за сутки, когда 29 апреля COVID-19 был подтверждён у 7 тыс. 710 человек.

"Выздоровели за сутки 4 812 человек, или на 0,2% больше в сравнении с 23 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 532 тыс. 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 155 умерших и 17 млн 938 тыс. 674 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.