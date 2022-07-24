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Внешняя политика 24.07.2022 13:44

Мирзиёев принял приглашение Алиева посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора в воскресенье поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Глава нашего государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Мирзиёев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора Алиев пригласил Мирзиёева посетить с официальным визитом Азербайджан, и «приглашение было с благодарностью принято».

Главы государств с удовлетворением отметили, что все договоренности, достигнутые в ходе визита Алиев, претворяются в жизнь. В разговоре было отмечено, что в начале августа в Ташкенте пройдут очередное заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии и трехсторонние встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции.

Алиев еще раз выразил поддержку Мирзиёеву в связи с последними событиями в Каракалпакстане и отметил, что «Азербайджан, как и всегда, рядом с Узбекистаном».

В свою очередь президент Узбекистана выразил признательность за поддержку.

В ходе разговора состоялся обмен мнениями относительно дальнейших перспектив развития сотрудничества Баку и Ташкента и контактов между главами государств, добавили в пресс-службе президента Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ


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