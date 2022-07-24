«Роскосмос» разместит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС

"Роскосмос" планирует разместить в Венесуэле измерительную станцию системы ГЛОНАСС, сообщили в госкорпорации.

"В рамках реализации положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, подписанного 30 марта 2021 года и ратифицированного 11 июня 2022 года, Госкорпорацией "Роскосмос" планируется разместить на территории Венесуэлы беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Измерительные станции предназначены для обеспечения высокоточной навигации для потребителей, использующих технологию Precise Point Positioning. БИС занимается непрерывным слежением за открытыми сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров, приема навигационных сообщений от спутников и передачи результатов измерений и навигационных данных в центр обработки в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" ведет переговоры о размещении на территории Аргентины станций системы ГЛОНАСС. Кроме этого, в Южной Америке станции могут быть размещены на территории Бразилии, Венесуэлы и Парагвая.

Как сообщал "Интерфакс" 26 января, "Роскосмос" рассматривает Кубу, Шпицберген и станцию Беллинсгаузен в Антарктиде в качестве мест размещения станций слежения системы предупреждения об опасных ситуациях на орбите. Соответствующий госконтракт опубликован на портале госзакупок. Среди изучаемых мест дислокации также указывается Мексика, Индонезия, Мадагаскар, Эквадор, Эфиопия, Вьетнам, Кабо-Верде, Кирибати, Бразилия, Аргентина, Чили.