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СНГ 24.07.2022 14:30

Казахстан готов стать долгосрочным поставщиком пшеницы в Саудовскую Аравию - Токаев

Аграрный сектор Казахстана имеет большой потенциал и может стать одним из долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы и масличных культур в Саудовскую Аравию, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое - по пастбищным ресурсам (180 млн га). Наша страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в королевство", - отметил Токаев, выступая на инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии в воскресенье в Джидде.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЗЕРНО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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