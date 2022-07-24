Казахстан готов стать долгосрочным поставщиком пшеницы в Саудовскую Аравию - Токаев

Аграрный сектор Казахстана имеет большой потенциал и может стать одним из долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы и масличных культур в Саудовскую Аравию, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое - по пастбищным ресурсам (180 млн га). Наша страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в королевство", - отметил Токаев, выступая на инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии в воскресенье в Джидде.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.