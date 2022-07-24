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Финны стали меньше жертвовать в помощь Украине - СМИ

Финны стали с меньшим энтузиазмом жертвовать на помощь Украине и заниматься волонтерской деятельностью, сообщает в воскресенье портал финской телерадиокомпании Yle.

"Жители Финляндии жертвуют меньше денег в пользу пострадавших от войны украинцев, чем ранее. Также понемногу угасает энтузиазм заниматься волонтерской работой. Это связано с тем, что военные действия в Украине затягиваются", - отмечает портал.

"Мы по-настоящему благодарны за денежную помощь, но ее размеры снизились", - приводит портал слова председателя товарищества украинцев в Финляндии Василия Гуцула.

По словам Ханну Вяхякоски из Йоэнсуу (город на востоке Финляндии), который с марта организует доставку в Украину гуманитарной помощи, заметно, что желание помогать среди жителей Финляндии понемногу снижается, и это видно, в первую очередь, по количеству волонтеров. "Весной в нашей группе было порядка 500 добровольцев, сейчас осталось около тридцати", - говорит Вяхякоски.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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