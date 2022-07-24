Финны стали меньше жертвовать в помощь Украине - СМИ

Финны стали с меньшим энтузиазмом жертвовать на помощь Украине и заниматься волонтерской деятельностью, сообщает в воскресенье портал финской телерадиокомпании Yle.

"Жители Финляндии жертвуют меньше денег в пользу пострадавших от войны украинцев, чем ранее. Также понемногу угасает энтузиазм заниматься волонтерской работой. Это связано с тем, что военные действия в Украине затягиваются", - отмечает портал.

"Мы по-настоящему благодарны за денежную помощь, но ее размеры снизились", - приводит портал слова председателя товарищества украинцев в Финляндии Василия Гуцула.

По словам Ханну Вяхякоски из Йоэнсуу (город на востоке Финляндии), который с марта организует доставку в Украину гуманитарной помощи, заметно, что желание помогать среди жителей Финляндии понемногу снижается, и это видно, в первую очередь, по количеству волонтеров. "Весной в нашей группе было порядка 500 добровольцев, сейчас осталось около тридцати", - говорит Вяхякоски.