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СНГ 24.07.2022 15:30

Путин и Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием, сообщает пресс-служба российского лидера.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень с.г. в Узбекистане заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба.

По ее данным, ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму, а также подписал указ о награждении президента Узбекистана орденом Александра Невского.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ВЛАДИМИР ПУТИН, ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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