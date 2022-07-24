Путин и Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с 65-летием, сообщает пресс-служба российского лидера.
"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень с.г. в Узбекистане заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба.
По ее данным, ранее Путин направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму, а также подписал указ о награждении президента Узбекистана орденом Александра Невского.
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