В Москве рассчитывают на успех усилий генсека ООН, направленных на снятие ограничений на вывоз зерна

В Москве рассчитывают на успех усилий генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках снятия ограничений, препятствующих вывозу российского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Теперь, после подписания договоренности в Стамбуле, по инициативе генерального секретаря ООН, он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал он в воскресенье на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.