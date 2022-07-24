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СНГ 24.07.2022 16:14

В Москве рассчитывают на успех усилий генсека ООН, направленных на снятие ограничений на вывоз зерна

В Москве рассчитывают на успех усилий генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках снятия ограничений, препятствующих вывозу российского зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Теперь, после подписания договоренности в Стамбуле, по инициативе генерального секретаря ООН, он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал он в воскресенье на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, ЗЕРНО, СЕРГЕЙ ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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