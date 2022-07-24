В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 333 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 796 тыс. 474, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 309 случаев.
Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано (накануне скончались двое).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 735 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 840 человек (+ 187 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 899 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 945 тестов на коронавирус против 3 тыс. 26 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 24 тыс. 138 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
Мирзиёев принял приглашение Алиева посетить Азербайджан
Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией - Минобороны
В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна
Власти Азербайджана намерены к 2027г увеличить долю безналичных платежей до 55%
ПИИ в ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2011-2021гг превысили $11 млрд
Азербайджан планирует к 2027г удвоить доходы от перевозки транзитных грузов по сравнению с 2019г
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Лавров заявил о третьей стороне, которая будет обеспечивать безопасность судов с украинским зерном
Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по ситуации вокруг Украины - Лавров
В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана Сакурадзима
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ