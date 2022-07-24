В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 333 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 796 тыс. 474, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 309 случаев.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано (накануне скончались двое).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 735 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 840 человек (+ 187 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 899 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 945 тестов на коронавирус против 3 тыс. 26 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 24 тыс. 138 тестов на COVID-19.

Р.Керимов