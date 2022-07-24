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СНГ 24.07.2022 17:24

Лавров заявил о готовности к переговорам с Киевом по более широкому кругу вопросов

Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов", но возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается связи этой договоренности (сделки по вывозу украинского зерна - ИФ) с другими аспектами ситуации на Украине, (...) у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.

Он отметил, что "украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя".

По словам министра, "в этом украинцам активно поддакивают их западные кураторы, будь то Лондон, будь то Вашингтон, будь то Берлин и многие другие столицы Евросоюза и НАТО".

"Поэтому выбор за ними. Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству", - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, СЕРГЕЙ ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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