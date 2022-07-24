Россия не просит о снятии санкций - Лавров

Россия не просит о снятии санкций, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не просим о снятии санкций. Это проблема, которая заслуживает отдельного внимания, мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надёжных партнёров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - сказал он на пресс-конференции в Каире.

Министр отметил, что в том, что касается продовольствия, если Запад "так близко к сердцу принимает нынешнюю ситуацию, они должны устранить препятствия, созданные ими самими".

Он подчеркнул, что подписанный в Стамбуле документ стал результатом "пакетной инициативы" генсека ООН, с которой он приезжал в Москву и поддержку которой получил.

"Пакет состоял из двух частей: первая - разблокирование украинских портов, которые не мы заминировали, а которые заминировали сами украинские власти; и вторая часть - это уже разблокировка поставок российского зерна, которое находится под искусственными ограничениями ввиду (санкций) Евросоюза и США", - сказал Лавров.

Он рассказал, что при подготовке подписанного документа в Стамбуле, "некоторые западные коллеги стали пытаться делать всё, чтобы решить только проблему украинского зерна, а вопросы, связанные с поставками на мировые рынки зерна из РФ, объём которого гораздо выше чем украинские запасы, отложить на потом".

"Мы даже почувствовали, что у делегации ООН, которая работала в Стамбуле, было искушение пойти по этому пути. (...) Это было прямым нарушением той идеи, которую высказал сам генсек, и в конечно итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса были решены именно в пакете", - пояснил Лавров.

Он напомнил, что вопросы, касающиеся украинского зерна, будет решаться через создание координационного центра в Стамбуле: "будет гарантированно, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда, а на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность. Ну и когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие".