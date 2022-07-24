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Происшествия 24.07.2022 18:10

Следовавший в Астрахань самолет Buta Airways вернулся в Баку из-за резкого ухудшения погодных условий

Самолет азербайджанского лоукостера Buta Airways, вылетевший в воскресенье из Баку (Азербайджан) в Астрахань (Россия), из-за резкого ухудшения погодных условий вернулся в аэропорт вылета, сообщили в компании.

«Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9235 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Астрахань, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за резкого ухудшения погодных условий (плохая видимость) в районе аэропорта в Астрахани», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет в 17:40 по бакинскому времени (16:40 МСК) успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В компании уточнили, что пассажиры рейса вылетят в Астрахань после улучшения в городе погодных условий.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, САМОЛЕТ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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