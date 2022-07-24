Ракета SpaceX вывела на орбиту 53 интернет-спутника Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную группу из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод на орбиту 53 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 09:38 по времени Восточного побережья США (17:38 по бакинскому времени).
Примерно через 15,5 минут после запуска 53 спутников отделились от второй ступени ракеты на орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.
Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 8-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в 650 км от космодрома в Атлантике.
Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.
Это уже 54-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятый в нынешнем месяце.
Мирзиёев принял приглашение Алиева посетить Азербайджан
Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией - Минобороны
В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна
Власти Азербайджана намерены к 2027г увеличить долю безналичных платежей до 55%
ПИИ в ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2011-2021гг превысили $11 млрд
Азербайджан планирует к 2027г удвоить доходы от перевозки транзитных грузов по сравнению с 2019г
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Следовавший в Астрахань самолет Buta Airways вернулся в Баку из-за резкого ухудшения погодных условий
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ