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Дальнее зарубежье 24.07.2022 18:50

Ракета SpaceX вывела на орбиту 53 интернет-спутника Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную группу из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 53 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 09:38 по времени Восточного побережья США (17:38 по бакинскому времени).

Примерно через 15,5 минут после запуска 53 спутников отделились от второй ступени ракеты на орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 8-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в 650 км от космодрома в Атлантике.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже 54-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятый в нынешнем месяце.

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Тэги: МИР, США, СПУТНИК


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