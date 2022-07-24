Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Второе и третье места заняли пилоты Mercedes – британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл соответственно. Стартовавший первым монегаск Шарль Леклер из Ferrari сошел с гонки, будучи ее лидером. До финиша, помимо него, не добрались еще четыре гонщика.

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